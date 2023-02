La première mi-temps est équilibrée mais Faulx ouvre la marque à la 40e par Linotte. Au retour des vestiaires, les visiteurs poussent pour égaliser mais Sanzot profite d'une erreur défensive pour faire 2-0. Achène ne baisse pas les bras et Gerlache réduit l'écart à la 75e. Achène met toutes ses forces en attaque pour égaliser mais Warnon tue tout espoir à 2 minutes du coup de sifflet final.

À la fin du match face à Faulx, Dimitri Simon était déçu de ce qu'il avait vu.« Aujourd'hui était un match à ne surtout pas perdre, heureusement pour nous, nos trois opposants directs au classement (Miécret, Bioul et la Dinantaise) ont tous étés battus ce dimanche. L'écart avec la zone de non-relégation reste donc à trois points. Notre gros match sera dans deux semaines, face à Bioul, où une victoire sera nécessaire. J’attends une autre mentalité de la part de certains de mes joueurs qui ont été trop apathiques aujourd'hui. On a eu aussi beaucoup de mal à se montrer dangereux, il faut qu'on travaille ce point pour les prochaines semaines.»

Boninne 3 - Union Dinantaise 2

Les Boninnois rentrent bien dans leur rencontre en se créant une grosse occasion finalement manquée. Pourtant, ce sont les visiteurs qui font 0-1 à la 5e par Leyssens. Boninne réagit bien et Henry égalise de la tête sur corner à la 8e. Le milieu s'offre un doublé avant que Lepoint n’égalise. En seconde période, les 2 formations se créent plusieurs occasions mais Boninne prend l'avantage par Ruymbeke à la 65e. Le score n'évoluera plus.

Loyers 4 - Miécret 2

Les Loyersois prennent directement l'ascendant sur la rencontre et sont récompensés de leurs efforts par un doublé Lallemend. Vierdeels réduit l'écart à la demi-heure suite à une erreur défensive. Delens fait 3-1 avant la mi-temps. Salihu met les siens à l'abri dans le premier quart d'heure du second acte. Miécret réduit encore le score par Merland, trop tard.

Sinsin 0 - Sclayn 3

Scalyn cueille les visités à froid dès la première minute sur une superbe frappe de Lombet. Sinsin se reprend et le score ne bougera pas dans la première période. Après la pause, Sinsin pousse pour égaliser et se crée une grosse occasion stoppée par le gardien adverse. Wilmet double ensuite la mise et Lombet tue tout espoir sur une erreur défensive.

Bois-De-Villers 4 - Condruzien 2

Après 10 minutes compliquées, les visiteurs commencent à émerger dans la rencontre et Dumont fait 1-0 avant de s’offrir un doublé dans la foulée. Pleugers, dans un sursaut d’orgueil, réduit l'écart dès l'engagement. Lemoine fait 3-1 dans les 5 dernières minutes avant la mi-temps. À la reprise, Tasiaux met les siens sur orbite mais les visités ne baissent pas les bras et Descy réduit l'écart. À 15 minutes du coup de sifflet final, le Condruzien se voit attribuer un pénalty, arrêté par le gardien visité. Mauvaise série pour les Hamoisiens.

Ciney 10 - Bioul 0

Ciney n’a fait qu’une bouchée des Bioulois qui n’ont pu qu’acquiescer. Les buteurs sont: Arnauts (4), Godefroid (2), Jottard, Lambrects, Beck et Jadot.

Denée 1 - Assesse 2

Malgré un Assesse entreprenant, le score est de 0-0 au repos. Denée prend les choses en main au retour des vestiaires mais c’est bien Noirhomme qui ouvre le score. Piedboeuf double la mise cinq minutes plus tard. Denée pousse pour revenir et Bourgeois réduit l'écart dans le dernier quart d'heure. Assesse tient bon, le score ne bougera plus.