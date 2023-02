Namur, sans complexe dans l’antre brainoise

"Nous savons que Braine est très physique et joue rapidement, commente Lionel Dorange, l’assistant coach. C’est une équipe complète, bien balancée, où le danger peut venir de partout. Notre atout est toutefois d’avoir pu les maîtriser il y a mois en championnat et que cela est frais dans les mémoires".

En effet, lors de leur dernière confrontation, Namur avait remporté les trois points dans le money time (NDLR: 85-80). "Le fait d’y être parvenu en championnat nous a donné une grosse bouffée d’oxygène après la défaite en Eurocup. Cela faisait d’ailleurs suite à l’arrivée de nos deux transferts (Zelnyte et Whitted) , dont l’intégration se passe toujours bien".

Une infirmerie bien remplie

Malgré un 4 sur 4 depuis l’élimination en Eurocup, les blessures s’accumulent à Namur et le groupe est diminué à l’entrainement. "Nos dernières semaines ont été compliquées avec les absences de Wilson et Carpréaux. Nous n’avons par ailleurs pas souvent su nous entraîner à 10. Fort heureusement la R1 est venue à plusieurs reprises pour continuer à mettre du rythme. Nous savions que nos dernières rencontres étaient plus abordables et nous avons su mettre l’ensemble du groupe à contribution. Rupnik et Defosset ont également bien secondé en l’absence des joueuses du 5 de base".

Pour ce match de coupe, Wilson et Carpréaux restent d’ailleurs incertaines. "Nous y allons sans pression, avec cet avantage psychologique de la victoire en championnat et en comptant également sur l’expérience de nos deux recrue", termine l’assistant coach.

Dusart: « Pour espérer gagner un titre, il faut d’abord être en finale »

Après son élimination européenne, Braine est rentré déçu et fatigué d’Angers. Le coach a eu peu de temps pour remobiliser son équipe qui accueille pour la demi-finale de Coupe de Belgique face à Namur.

Sans Lelik qui n’aura joué que 17 minutes en deux matchs d’EuroCup, Braine s’est incliné en France (89-83) et est éliminé de la scène européenne. "Il y a de la déception et de la frustration dans nos rangs, remarque Fred Dusart. Tactiquement, on était bien dans les clous. Nos pertes de balle et notre manque de rotations ont décidé de la rencontre. Angers a mis, lors des deux rencontres, 2x10 minutes de pression défensive qui ont suffi. L’absence de Reka Lelik, qui est notre principale ailière en percussion et notre meilleure marqueuse sur la scène européenne, a été préjudiciable. C’est dommage car nous perdons au final pour 7 points, ce qui représente 3 paniers en 80 minutes. Quand vous voyez le nombre d’actions sur une rencontre, il y a matière à discussion."

Le temps presse car Braine enchaîne avec une rencontre cruciale. Le mentor nordiste a dû trouver les mots justes: "On ne s’est pas entraîné ce vendredi matin. On a eu une séance vidéo et un léger entraînement l’après-midi. On est obligé de se remobiliser rapidement. J’ai demandé aux filles de prendre du recul par rapport à l’EuroCup."

Malgré 50% de défaites en coupe européenne (5/10), Braine en est sorti la tête haute après plusieurs luttes acharnées. "Cadi la Seu et Saragosse sont en quarts de finale. Je crois que nous sommes la seule poule d’EuroCup où trois équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Elle était la plus relevée de toutes. Je pense que malgré notre petit budget, on fait partie du top 10 de l’EuroCup."

C’est également un sentiment de fierté qui domine après une campagne pareille: "Dites-vous que la valeur sûre Bogicevic n’a pas joué une minute et est rentrée chez elle, que la révélation Lelik s’est blessée pour les huitièmes et que lorsque je parle du salaire de mes joueuses avec les coachs français, ils hallucinent. On est présent sur la scène européenne où on a mis haut le nom de Braine mais il faudra impérativement augmenter le budget pour exister l’an prochain."

«L’avantage du terrain n’est pas primordial »

Une finale de coupe de Belgique ferait du bien au moral et aux finances brainoises. L’adversaire en demi-finale, ce sera du costaud. "Namur nous a battus en janvier en championnat. C’est une équipe qui nous pose souci. Je pense que ça reste du 50-50. Ils ont intelligemment ajusté l’effectif avec les arrivées de Laura Zelnyte et Peyton Whitted. Je pense que leur distribution est supérieure à la nôtre. On joue chez nous, j’espère que le public sera là mais pour ce genre de match couperet, je pense que l’avantage du terrain n’est pas primordial" conclut Fred Dusart.