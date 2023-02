"Ce sera un match très compliqué, comme ce fut le cas à l’aller (défaite 6-1), confie le T1 Olivier Cauz. Grand-Leez est en pleine confiance, avec des joueurs de qualité et d’expérience. Sur notre terrain très étroit, ce sera à nous de sortir le bleu de travail et tout faire pour essayer de récolter un point, ce qui serait déjà très bien." Voilà les hommes de Dany Verkamer prévenus.

"Notre objectif est de poursuivre sur notre lancée après le succès à Nismes, avance Dany Verkamer. Mais ce ne sera pas facile. Nos hôtes seront animés d’un sentiment de revanche après le revers concédé lors du premier tour. De plus, Évelette a pris la majorité de ses points à domicile. Nous nous déplacerons en confiance, mais avec la tête sur les épaules."

Dimanche, 15 h

Les Fernelmontois sereins mais pas favoris

FERNELMONT: Incertain: G. Pirson ; absent: Marrazza ; blessés: Absil, J. Poncin, S. Sacré, Leblanc.

ARQUET: Retours: Martin, Lecomte, Pierrard ; absent: Labeau. "Sur papier, il est certain qu’on ne part pas favori. J’estime qu’il y a plus de qualités à Arquet. Candidat pour le titre, il ne peut se permettre un second faux pas consécutif et voudra certainement prendre sa revanche après le partage concédé à l’aller (1-1), rappelle Benjamin Joine. De notre côté, on est serein et on n’a peur de personne. Depuis le début, on l’a prouvé à plusieurs reprises. "

Absent le week-end passé, Grégoire Martin sera d’attaque ce dimanche. "Attention à Fernelmont car c’est la première équipe qui nous a privés des trois points au premier tour, se souvient ce dernier. C’est une équipe qui n’est pas facile à jouer et qui reste sur de bons résultats. Après avoir été contraints au partage à Dinant la semaine dernière, si nous remportons nos deux prochains matches, la deuxième tranche sera dans notre poche."

Dimanche, 15h

Pour rester dans le top 5 ou pour lâcher la lanterne rouge

U. DINANTAISE: Suspendus: Fontaine ; absents: Colot, Hengen.

CHEVETOGNE: Blessés: L. Minon, Ergot, Servais ; absent: Gauchet.

Abonné aux partages (6 lors des 7 derniers matches), le T1 dinantais espère briser cette série et regoûter à la joie de gagner. "Cinq matches sans défaite, c’est bien, mais ce ne sont que des nuls. On n’avance pas… mais on reste accroché au top 5. Méfiance: Chevetogne n’est pas à sa place. Ce sont toujours des rencontres disputées face aux Cinaciens mais, si nous voulons rester au contact, nous devrons l’emporter", avertit Max Laloux.

"On a loupé le coche à Spy, regrette Régis Diluzolele. On a dominé la 1ère mi-temps, on a mené au score, on a joué en supériorité numérique… mais on a perdu pied tandis que S py, à dix, était déchaîné." Quasi deux buts par match de moyenne mais seulement trois succès au compteur de Chevetogne. "C’est malheureux d’arriver à un point où on doit en marquer 4 ou 5 pour gagner. Il faut resserrer pas juste la défense, mais tout notre bloc défensif."

Dimanche, 15 h

Opportunité pour les réservistes, un piège pour les visiteurs

CONDRUSIEN: Blessé: Evrard ; suspendus: Kouadio, Godfroid, Maillard ; retours: Chenon, Kosova.

LOYERS: Absent: Rushidi, blessé: Lamour.

Le Condrusien, qui sort de deux défaites de rang, enchaîne avec la réception d’un cador de la série. "Il est évident que j’aurais préféré aborder cette rencontre après avoir vaincu Haversin la semaine passée. Il faudra se montrer solide car Loyers est un gros morceau. J’aurai quelques absents. Ce sera l’occasion pour certains qui jouent moins, comme Lecomte ou Axel Defays, de se montrer", explique Damien Trimboli.

Pour ce déplacement Jean-François Beguin pourra compter sur presque l’entièreté de son noyau. "C’est une semaine capitale avec le match de coupe et la rencontre contre Biesme le week-end suivant. Match difficile en vue face à une équipe qui veut se racheter, puisqu’elle a été battue la semaine passée, et sur un terrain qui peut être compliqué. À nous de répondre présent pour prendre les 3 points."

Dimanche, 15h