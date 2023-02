Antoine Jamin: "Génial d'être directement sur le podium"

Il a eu le temps de profiter de son premier Championnat du Monde, Antoine Jamin. Le Namurois a été le premier Belge à s’élancer dans l’épreuve du relais mixte. Ensuite, il est resté à proximité du circuit pour suivre l’évolution de la course et la prestation de ses cinq coéquipiers. "J’espère qu’on terminera sur le podium", nous racontait-il, tout en essayant de reprendre son souffle, quelques minutes après avoir bouclé son tour du parcours d’Hoogerheide, aux Pays-Bas, en six minutes et cinquante-neuf secondes. Soit le troisième temps au niveau des coureurs belges (il n’a été devancé que de dix-huit secondes par le pro Laurens Sweeck et de neuf secondes par le champion du monde espoirs Joran Wyseure).