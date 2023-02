Une kyrielle d’absents dans les rangs aischois

Le souci, on l’avait déjà évoqué la semaine dernière, c’est la kyrielle d’absents ou de joueurs qui arriveront sans réelle préparation la semaine précédant la rencontre. "Je n’ai pas l’habitude de me plaindre, mais je n’ai jamais su aligner deux fois de suite la même équipe. J’ai des étudiants dans le groupe, on ne sait pas y faire grand-chose et cela tombe un week-end où il n’y avait normalement pas de matches. Pour pallier l’absence de Vincent Rousseau, Noa Broos sera dans les buts. On l’a préparé à cette échéance et a fait de supers entraînements. Il a tendance à se mettre beaucoup de pression, mais on l’a rassuré à ce sujet." Ce sera aussi sans Bryan Michels, dont la suspension a été malgré tout réduite à un match mercredi soir, après son passage devant le comité sportif.