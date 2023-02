Un duel capital dans la course au titre

"Le match contre Rhisnes s’annonce compliqué, car je déplore pas mal d’incertains, reconnaît le T1 visité, Michaël Noël. Le match contre Sauvenière a laissé des traces. Cependant, vu la défaite de Ligny à Profondeville, il est important de comprendre que nous avons notre sort entre les mains, si nous réalisons un six sur six. Nous devrons donc faire le travail face à Rhisnes, une équipe que j’apprécie pour son engagement, sa volonté, mais aussi sa cohésion. Il faudra être forts dans les duels et dans un bon jour. J’ai confiance en mon équipe. Elle répond souvent plus facilement présente dans les grands rendez-vous. J’espère que ça sera le cas ce dimanche." Bernard est aux sports d’hiver. Cigana est suspendu. Laidi et Martinez sont incertains. Bisanti effectue son retour. "Le succès à Eghezée a fait du bien, car nous avons fait la bonne opération du week-end, se réjouit le mentor rhisnois, Thomas Nelis. Il est toujours compliqué d’aller à Bossière. Redoutable, cette équipe dispose de la meilleure défense et peut compter sur de nombreuses individualités."