Sur la touche, Kenny Paulus prolonge à Meux pour une 14e saison

La première de l’année à domicile sera aussi la toute première de la saison sans Kenny Paulus. Pour recevoir Solières ce samedi soir, Laurent Gomez doit en effet se passer des services de son keeper, touché dimanche à Ganshoren. Celui qui, avant d’être remplacé par le jeune Hayen après 5 minutes de jeu, avait disputé la totalité des rencontres de championnat, ne sera pas loin pour encourager les siens. "C’est vrai que ça ne m’arrive pas souvent d’être blessé. À 35 ans, il s’agit là de ma première blessure musculaire, souligne Kenny. Ça va faire drôle de se retrouver en bord de terrain." Out, le gardien de but a tout de même trouvé une petite consolation en fin de semaine, sa blessure au mollet semblant ne pas présager d’une trop longue indisponibilité. "J’ai passé une écho jeudi et cela s’annonce un peu moins grave que ce que l’on pensait. C’est plutôt une petite déchirure." On parle de 2 à 3 semaines sur la touche, au lieu des 5 à 6 initialement craintes par le staff.