Arbitre : M. Pottier.

Cartes Jaunes : El Guendi, Mbazoa, Benothman, Uhia, Adu-Bonsu.

Buts: Cornet (1 -0 , 51e)

ROCHEFORT: Lentz, Remy, Ouedraogo, Sbaa, Senga, Uhia (81e Bertrand), Adu-Bonsu, Cornet, Étienne (58e Lambert), Lazitch, Laloux.

HERSTAL: Fillieux, Audoor, Goblet, Ljubic, Mbazoa, Botterman (83e Sixet), Benothman (89e Deckers), El Farsi (66e Baccarella), Jamart (73e Wojciechowski), Sylla, El Guendi.

Les Rochefortois mettent d’entrée de jeu la pression sur leur adversaire et la première occasion de la partie est locale avec un corner de Remy repoussé des poings par Fillieux. Avant le quart d’heure Sbaa déborde côté droit et adresse un centre à Cornet qui place sa tête au-dessus du but adverse. La plus grosse opportunité de ce premier acte est pour Ouedraogo qui profite d’un long ballon de Lazitch pour se saisir du ballon et se présenter seul devant Fillieux qui sauve les meubles. Si la domination est Rochefortoise, les visités tentent de combiner rapidement et de partir en contre. Ils doivent cependant attendre la 25e pour se créer leur première opportunité, mais la frappe d’El Farsi est trop faible pour inquiéter Lentz. Avant le repos, les visités héritent de deux coups francs bien placés devant le rectangle de Herstal, mais Remy d’abord et Cornet ensuite, se montrent trop imprécis et envoient le ballon au-dessus du but de Fillieux. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score vierge. D’entrée de jeu, Rochefort va mettre la pression sur son adversaire en seconde période. Uhia déborde côté gauche et obtient un corner. Le flanc rochefortois botte le coup de coin et trouve Cornet qui fait sauter le verrou d’une tête imparable. Les visités gardent la mainmise sur la partie, mais ne sont pas à l’abri d’un retour d’Herstal qui procède toujours par contres. Uhia trouve Adu-Bonsu dans le rectangle, Fillieux intervient. Ça chauffe un petit peu dans le rectangle Rochefortois avec un coup franc et un corner visiteurs qui font trembler la défense mais qui sont finalement bien maîtrisés. En fin de match, Cornet combine avec Bertrand, mais la frappe de ce dernier est trop faible. Rochefort ne parvient pas à faire le break, mais, sans se montrer transcendant, assure l’essentiel avec trois points qui permettent aux hommes de Jeffrey Rentmeister de garder la tête.