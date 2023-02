Naninne veut continuer sur sa bonne lancée

Malonne aura-t-il sa revanche sportive ?

Pour juger de la situation dans cette série, il faudra attendre le remaniement du classement après le forfait officiel et entériné de Namêche, qui avait pris 16 points jusqu’ici. Après un creux, les "Chimistes" viennent de l’emporter nettement face à Profondeville (8-0) et seront en pleine confiance pour recevoir les "Verts", désormais confiés à Romain Tellier. "Nous ne pouvons plus nous permettre de faux pas, entame, déterminé, le coach jemeppois, Hichem El Araichi. Le retour de Dethier nous a fait le plus grand bien." Le mentor des "Mauves" est bien conscient que les Malonnois voudront effacer la défaite de l’aller (2-3), la seule de la première tranche qu’a remportée Giuliano Pantaleo avec ses ex-troupes. "Nous voulons réitérer notre victoire du match aller. Nous sommes quasi au complet et je pense que nous sommes plus forts qu’à l’époque." Romain Tellier, le responsable sportif des "Verts", a réussi ses débuts, mais ne sera pas présent en terre sambrienne, pour raisons familiales "Le groupe sera confié à Pascal Hubaux, assisté de Simon Halleux. Je ferai la composition et donnerai mes directives, précise l’intéressé. Nous avons à cœur d’effacer notre revers de l’aller et de rester calés dans la roue du leader temploutois." Le T.1 malonnois devra intégrer quelques jeunes, vu les blessures subies par son noyau. "Je reste confiant", conclut-il. B.J.