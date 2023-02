Meux: 3 nouvelles reconductions pour la saison prochaine

On commence à resigner à Meux. Après le capitaine Antoine Boreux il y a une dizaine de jours, c’est au tour de trois autres éléments de l’effectif meutois de prolonger l’aventure. "Le tour de table a commencé jeudi, explique Laurent Gomez, lui aussi confirmé dans ses fonctions de T1 la saison prochaine. Trois joueurs ont marqué leur accord pour une saison de plus à Meux: Bryan Sleeuwaert, Antoine Palate et Kenny Paulus." Le club va continuer à consulter les uns après les autres ses joueurs dans les jours qui suivent.