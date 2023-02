Leuze en danger à Moustier

L’affiche du week-end sera sans conteste l’affrontement entre le deuxième, Leuze, et Moustier. " Pour l’instant, on ne doit pas se plaindre , confie le coach sambrien Steve Surinx. Ce sera évidemment un autre morceau que la semaine dernière à Namur, même si cette dernière formation n’avait pas présenté un laid visage. Cette fois, on reçoit un des grands favoris de la série . Si on veut espérer encore plus que notre troisième place, nous devons l’emporter à domicile. Je m’attends à une rencontre disputée. Le point positif, c’est que je récupère plusieurs joueurs qui rentrent de suspension . "