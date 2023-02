Lambert: « Je reste ambitieux »

Le médian onhaytois n’était pas sur le terrain brabançon le 18 septembre, date du premier revers (2-1) subi par les siens en championnat. "C’était le début de ma période “blessure”, mais j’étais allé voir mes équipiers. On avait raté une ou deux occasions en fin de match, si je me souviens bien. Jodoigne avait livré une bonne prestation aussi. Depuis, ils semblent avoir signé des résultats en dents de scie. Mais cela ne change rien pour nous. On doit se préparer au mieux, pour viser les trois points. C’est chez nous et, à part contre Mons, on n’a pas commis de faux pas à domicile."

Depuis le début de l’année, son équipe n’est plus passée à côté du moindre point (9/9), malgré les pièges posés par Ostiches/Ath, Gosselies et Tamines et les soucis physiques affectant le secteur défensif. "Oui, mais les jeunes suivent bien. Ils ont déjà acquis une certaine expérience et sont très attentifs. Tout le monde est concerné et veut jouer. L’intensité est donc de mise, chacun voulant être prêt pour une titularisation."

"Lambi", lui, était déjà prêt à reconduire son bail à Onhaye. "En 3 minutes 30, c’était réglé avec lui", nous confiait son coach, ce mercredi. "Je pense que ça n’a même pas duré autant, enchaîne l’intéressé. Quand on m’a posé la question, lors de l’habituel tour de table, c’était déjà sûr dans ma tête. Je ne vois aucune raison de partir. Je me sens bien là. Il y a évidemment le confort, vu que c’est à dix minutes de chez moi. Mais aussi l’aspect familial et sain du club, composé de gens cool. Et puis, je reste ambitieux, comme le coach et tout le monde à Onhaye d’ailleurs. Et c’est vrai qu’on aimerait bien remonter, un jour. Si on garde la majorité du groupe actuel, avec un ou deux renforts, plus les jeunes qui arrivent derrière, je pense que ce serait pas mal. Avec la bonne ambiance qui règne chez nous et l’envie de se surpasser, il y a vraiment moyen de faire de belles choses."

Dans l’immédiat, c’est le sprint du deuxième tiers de l’épreuve qu’il faut terminer. "C’est un match à gagner, mais on ne fera les comptes qu’après, car aucun des candidats à cette tranche n’aura la tâche aisée ce dimanche", prévient Lionel Brouwaeys. "Ce genre de match en déplacement, et chez une équipe du top, a pour habitude de réussir à Jodoigne, au contraire de nos matches à domicile, où l’on ne parvient pas à avoir les résultats escomptés", a fait remarquer son collègue, Steve Dessart.