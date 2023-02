Jamin directement sur le podium du Mondial

C’est ce qu’on appelle une première réussie ! Pour sa première participation au Championnat du Monde de cyclo-cross, Antoine Jamin est directement monté sur le podium ! Le Namurois a participé à la conquête de la médaille de bronze conquise par les Belges sur le Relay Mixte, ce vendredi, à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Antoine Jamin a été le premier coureur aligné par Sven Vanthourenhout aux côtés des neuf représentants des autres pays. Parti en trombe, il a terminé ce premier tour à la sixième place. Une belle performance quand on sait qu’il était le seul junior aligné avec un Tchèque dans le premier tour, tandis que d’autres pays avaient directement mis leur homme élite. "C’était vraiment à bloc ! C’était super dur !", a-t-il commenté, essoufflé, une fois son effort terminé. Avant de rester à proximité du circuit pour suivre l’évolution de ses cinq coéquipiers. Au bout des six tours, les Belges ont terminé troisièmes, derrière les Anglais et les Néerlandais, qui s’imposent.