Han lorgne sur la tranche

Le leader lesvois met tous les atouts dans son jeu pour conserver son statut et son brevet d’invincibilité. Celui-ci pourrait être mis en danger avec la visite de leur dauphin, l’Etoile Taminoise. "Content d’avoir pu jouer un match avant de recevoir les Sambriens" entame le défenseur central Gauthier Stock. "Si on l’emporte, nous mettrons notre adversaire à huit points. Nous avons bien préparé ce choc en continuant à nous entraîner pendant la trêve". Son T.1 Vincent Collet, avec humour, emploie une expression imagée "C’est un tournant sans aucun doute. Si on réussit ce triptyque qui commence avec l’Etoile puis Tarcienne et Florennes, nous devrions avoir une ligne droite bien dégagée". Le coach lesvois n’a rien laissé au hasard et a pu visionner son rival. Voilà les Coalisés face à trois semaines déterminantes. Vincent Collet espère que son attaquant Neuville sera de la partie et il récupère Jeanmart et Deltombe. Son homologue taminois, Maurizio Lomanto est moins confiant. "Le déplacement de ce match à dimanche ne nous arrange pas du tout vu que nous comptons 5 absents" explique le responsable de la Squadra taminoise. "Rivaliser avec le meneur risque d’être compliqué, poursuit-il. Nous donnerons un maximum mais les circonstances ne nous sont pas favorables. Si on perd, il sera difficile de parler du titre".B.J.