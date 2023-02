Encore deux nouveaux joueurs à Tamines

Ousmane Stephanus, défenseur droit (qui peut également jouer sur le flanc) arrive de l’AS Nancy-Lorraine. Agé de 20 ans et il a quitté le club lorrain lors de la reprise de ce dernier. Pressenti pour rejoindre l’Olympic, il a été convenu que le joueur joue jusqu’en fin de saison au sein de la Jeunesse. Le deuxième renfort arrive lui aussi de l’Olympic après être passé chez les jeunes à Anderlecht et au Lierse. Il s’appelle Mohamed Moatassim et est âgé de 19 ans. C’est un médian prometteur doté d’un très bon pied gauche.

Avec les autres arrivées annoncées la semaine dernière, la Jeunesse Tamines est parée pour les dix derniers matches.

Paul Locicero a également fait le point avec les joueurs du noyau actuel et il a précisé certaines nouvelles conditions en laissant un délai de réflexion à certains joueurs du noyau. Plusieurs seraient dès lors en partance.