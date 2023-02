Dinant: le terrain arrive, Laloux rempile

Fin décembre, MAxime Laloux avait émis la possibilité de mettre le football de côté, mais après mûre réflexion et le soutien de son comité, il a décidé de prolonger chez les Copères, il nous en explique les raisons. "Après avoir discuté avec les joueurs et le comité, riche d’une vingtaine de personnes, j’ai décidé de rester et serai toujours accompagné de Bruno Parfondry (T2) et de Stéphane Warnier (préparateur physique). Lorsque je parlais de stopper, c’était parce que les conditions de travail sont vraiment insuffisantes pour la P1 et cela me posait un gros souci. La saison prochaine, je m’occuperai toujours des nombreuses activités organisées dont, entre autres, le match de gala, le tournoi des jeunes avec plus de 600 repas, le cyclocross et la kermesse que nous avons créé avec Quentin Capouet, Martin Taminiaux, Guillaume Colin et Lucas Orlant".