Derby explosif à Pondrôme

Pondrôme respire la grande forme et sa ligne offensive tourne à plein régime, avec 82 buts inscrits. Le retour de Pierre Devuyst, début novembre, a sans conteste reboosté les Famennois qui, sur sept rencontres, en ont remporté six et sont ainsi passés de la onzième à la quatrième place. Face aux voisins de Gedinne, les Beaurinois auront à cœur de poursuivre dans cette spirale positive. " On ne se prend pas la tête, lance Pierre Devuyst. Le tour final, que nous avions loupé de peu la saison dernière, reste notre priorité. Et suite au partage concédé par le leader, on est revenu à deux unités des Mosans pour le gain de la deuxième tranche. "