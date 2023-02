À moins d’un résultat favorable du côté de Stockay et bien sûr d’un succès namurois, les supporters devront attendre la période de Pâques et le duel face à La Louvière Centre pour savoir si leurs favoris ont remporté la deuxième tranche. Cédric Fauré ne s’arrête pas à ce genre de calcul. Pour le coach namurois, seul compte le fait de remporter le plus de matches d’ici la fin de saison, et de s’incruster à la 2e place, moins aléatoire qu’un tour final pour obtenir une promotion. "Réaliser une belle série comme celle que Tubize vivait me semble plus intéressant sur le long terme, indique le T1 des Mosans. Cela commence par un bon résultat contre Jette."

Malgré un parcours gratifiant, il ne sent pas encore que l’on respecte le parcours de ses hommes, montants cette année, rappelons-le. Comme son équipe, il reste humble, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’ambition. "Pour l’instant, j’ai un problème de choix car tout le monde est quasi au poste sauf Souli (Ghaddari) , suspendu." Les places sont chères et même les cadres doivent prester en semaine pour se retrouver dans le onze de base. "Les gars doivent être à fond tout le temps. Je sélectionne ceux qui sont à 110 ou 120%. 99%, ce n’est pas assez."

Une concurrence qui tire les Merles vers le haut et qui n’est pas pour déplaire au groupe, comme le confirme le jeune Lucas Baudot. "C’est à la limite plus agréable de se rendre à l’entraînement en sachant qu’on doit se donner à fond pour obtenir sa place, confirme le Lesvois. Je me sens mieux physiquement, avec plus de “coffre”." Un soulagement après des débuts entachés par une blessure. "L’appétit vient en mangeant. Nous prenons match après match, conscients de nos qualités. Je pensais que nous serions dans le top 5 mais on doit désormais regarder vers le haut."