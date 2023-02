Avec la réception de Marloie, c’est un derby qui attend Manu Rousselle pour sa première à la tête de Ciney. Un match qu’aborde l’entraîneur un peu dans l’inconnue. "Effectivement, c’est un peu compliqué comme entrée en matière, confie-t-il. J’arrive ici et nous n’avons eu qu’un seul entraînement jusqu’à présent. Dans ces conditions, il est un peu difficile de préparer un match. Nous avons beaucoup discuté avec mon staff et avec les joueurs plus anciens. Nous allons tenter de trouver un équilibre et de former un onze qui tienne la route, même si je ne compte pas tout révolutionner et qu’il est clair que certains postes sont indéboulonnables."

Avec Marloie, c’est un concurrent direct qui va se présenter au Stade Tilleux. "C’est un derby et je sais que mes joueurs seront motivés. C’est aussi pour moi l’occasion de retrouver Fred Jacquemart que je connais depuis des années et qui est un ami. Je m’attends à un match difficile. Avec Aische, nous avions rencontré Marloie en préparation et cette équipe m’avait fait bonne impression. Je sais que c’est un adversaire qui joue avec engagement mais, aussi, qui n’est pas au meilleur de sa forme. Ils connaissent un creux actuellement comme toute équipe peut en avoir dans une saison. Marloie reste cependant un bon adversaire de D3. Mais à domicile, nous devons prendre des points."