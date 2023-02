Un gros défi pour les Belgradois

"Tongres est dans le haut du classement et il est certain que c’est une équipe redoutable, prévient le coach namurois, Didier Thémans. En coupe, nous avions été balayés, mais nous avions vraiment très mal joué. N’empêche que notre adversaire est une équipe très physique, dotée d’un gros potentiel offensif dont nous devons nous méfier. À la maison, nous sommes généralement plus sereins et jouons avec plus de confiance, mais cette incapacité à gagner à l’extérieur ajoute toujours une pression supplémentaire quand nous sommes chez nous. Cependant, depuis la victoire sur Vilvorde, nous montrons un bien meilleur basket, si ce n’est la première mi-temps contre Geel. Gagner chez nous est donc très important, si nous voulons encore un peu plus nous éloigner de la zone dangereuse. Je sais que nous en sommes capables, mais il faudra jouer juste. Et nous aurons besoin de tout le monde, face à cette redoutable équipe de Tongres."

Belgrade devrait être au complet.