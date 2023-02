Après le break des demi-finales de Coupe AWBB, le championnat reprend ses droits, avec un derby au programme pour Boninne, qui accueille les Sharks de Profondeville. Si à l’aller, les "Jaunes " s’étaient imposées de plus de 40 points. Le coach Germain Fivet s’attend à une tout autre rencontre ce dimanche. "Après les examens, ce sont les vacances de ski, souffle le mentor boninnois. Pas moins de cinq de mes joueuses sont sur les pistes, en plus de Gilliard, blessée. Nous n’étions que quatre à l’entraînement." S’il espère que le car ramenant les vacancières arrivera plus tôt que prévu, rien ne sera simple, face aux Mosanes. "Elles ont des joueuses rapides, d’autres avec un gros impact physique. Ce sera compliqué." Tout comme lors du déplacement à Pepinster, le coach namurois fera appel à des jeunes joueuses du club.

Du côté des Sharks, on veut mettre fin à la série négative. "Avec un zéro sur six, il est temps de mettre un stop, narre le coach profondevillois, Jordan Mouchart. Face à une équipe plus forte que nous, ce n’est pas là qu’on doit aller chercher un succès, mais pourquoi ne pas créer la surprise ? " Tout comme les Boninnoises, les "Bleues" seront très déforcées. "On viendra à sept. Gaux est blessée. Arnould sera peut-être de retour du ski et Romilly fait la nuit au boulot. Après, à Braine, nous n’étions que 7 et on a tenu 33 minutes. L’objectif sera de tenir une mi-temps au minimum. "

Namur – Braine (d. 15 h)

Défaites de peu à l’aller, les Namuroises espèrent que la pièce tombera de leur côté cette fois-ci, face au leader invaincu, Castors Braine. "Une bonne partie du groupe a joué la demi-finale de coupe U19 face à Braine, où nous sommes passés à côté de notre sujet, tant individuellement que collectivement, détaille l’entraîneur namurois, Aurélien Garraux. À l’aller, nous avions tenu la dragée haute pour finalement nous incliner sur des détails. Pourquoi ne pas rééditer l’exploit ? " Toutes les équipes adultes jouent en même temps ce week-end. Le staff des "Rouges" devra faire des choix et l’équipe ne sera sans doute pas au complet.