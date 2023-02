Arbitre : Pottier.

ROCHEFORT : Marrazza est toujours en revalidation. Geurde et Bernard, de retour de blessure, joueront avec l'équipe B ce week-end afin de retrouver du rythme et réintégrer le noyau A. Thibault Monmart est blessé à la cheville et fera l'impasse pour ce match. Jeffrey Rentmeister peut compter sur un noyau épargné par les suspensions.

Rochefort reçoit Herstal, ce vendredi soir au Parc des Roches. Un retour à domicile pour les Unionistes qui n'ont plus évolué sur leur terrain depuis le 10 décembre dernier. "On a envie de prendre notre revanche par rapport au match aller. Avec notre forme actuelle, on est en totale confiance. On veut faire un bon match devant nos supporters", explique Gilles Lentz.

Qualifiés pour le tour final depuis leur victoire à La Calamine (1-3) la semaine dernière, aucun relâchement ne sera cependant permis, comme le confirment plusieurs joueurs, dont Adel Sbaa. "Tout le monde est conscient de notre objectif. Le coach nous le rappelle à chaque entraînement. Certes, on est sur une belle série, mais si on veut être champion, on doit gagner vendredi et être concentrés à chaque match. Les onze matchs qui restent, ce sont onze finales."

Apprendre auprès des cadors

Le noyau rochefortois présente expérience, jeunesse et polyvalence. Accompagnés d'anciens joueurs professionnels, les plus jeunes de l'équipe acquièrent énormément d'expérience. "Quand je suis arrivé, mon seul rôle, c'était de fermer ma bouche, d'apprendre et de les écouter. J'ai énormément progressé grâce à ces joueurs-là. C'est vraiment top de s'entraîner avec des joueurs comme Lazitch, Cornet, Lentz... J'ai toujours dit que ce noyau était exceptionnel", affirme le jeune latéral droit de 22 ans, Sbaa.