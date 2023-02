Quentin Bertholet: « Enfin un Wallon ! »

Que pense-t-il d’Antoine Jamin ? "Je ne le connais pas personnellement, répond Quentin Bertholet. Mais je le suis. Je l’ai découvert l’an passé, lors de sa première saison chez les juniors. Il avait déjà pas mal marché. Il a parfaitement confirmé cette saison. Il m’a étonné, avec sa cinquième place au Championnat d’Europe à Namur. Il a aussi bien roulé sur les manches de la Coupe du Monde."

Un Championnat du Monde est toujours particulier. Quel conseil peut-il lui donner ? "De bien rester calme ! Lors de mon premier mondial, je m’étais un peu surexcité dans la semaine, et en arrivant là-bas, car il y a une certaine effervescence. Je me souviens que je n’avais pas suivi mon planning d’entraînement et que j’avais fait comme les autres membres de la sélection belge. Ce n’était pas une bonne idée. Je lui conseille donc de l’aborder comme une course normale. Car, et je lui souhaite, des Mondiaux, il en fera sans doute d’autres."