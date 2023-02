Face aux premiers, Jacques Stas aura fort à faire pour ses débuts à la tête des Oursons. "Ce sera difficile de faire un résultat avec six joueurs à Waremme, mais j’attends qu’ils montrent tous un engagement important , prévient le nouveau coach andennais. Je connais déjà pas mal l’équipe, certains m’ont déjà eu et ils connaissent mes exigences. Nous allons devoir recréer la cohésion, qui s’est étiolée avec les défaites, et ça part avant tout de la défense. Il était nécessaire, pour stopper l’effet boule de neige enclenché par les blessures, d’apporter un changement à la tête de l’équipe, même si ce n’est pas une garantie de résultats. Je préfère de toute façon qu’on se focalise d’abord sur la manière, le reste viendra de lui-même."

Ans – Ciney (s. 20 h)

Contre la lanterne rouge du championnat, les Cinaciens ont l’occasion d’engranger leur troisième victoire de suite et de confirmer leurs ambitions pour ce second tour. "Même si, sur papier, nous semblons plus forts, il faut prendre le match très au sérieux. Ans accroche tout le monde de 10-15 points à domicile et, à huit, nous devrons faire preuve d’intelligence, prévient Hugo De Jaeghere. Nous avons bien travaillé au mois de janvier, qui était déterminant. Février le sera encore plus pour nous situer en vue de la fin de saison. Nous croyons évidemment aux play-offs, d’autant que les quelques équipes qui arrêtent la saison prochaine ne devraient pas y participer."

Neufchâteau – Loyers (d. 16 h)

Défaits par Waterloo et Ciney en janvier, les Loyersois ont marqué le pas offensivement. "On a été solides derrière, mais on s’est perdu trop vite dans nos systèmes, regrette Alexandre Badoux. Nous avons eu quinze jours pour travailler et le déclic doit se faire. On doit trouver les bonnes options, ne pas forcer et, surtout, conclure. À nous de montrer que notre collectif est rodé." Loyers sera au complet ce dimanche.