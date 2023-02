P1: Haversin a pris conscience de sa force collective

Chez les Verts, les Jaune et Noir ont signé deux premières, dont entraîneur et joueurs espèrent qu’elles serviront de déclic. "Au Condrusien, on a signé la première victoire en déplacement de l’histoire de Haversin en P1. C’était aussi la première fois que l’équipe marquait plus de 2 buts dans le même match depuis le début du championnat", précise Jean-François. "Aller jouer chez notre ancien coach relevait plus de la taquinerie que de la revanche, on garde tous de bons contacts avec Damien. Évidemment, la victoire a fait du bien au moral, confie Antonio, heureux de la prestation collective de l’équipe. Le Condrusien a joué en rouleau compresseur durant chaque entame de mi-temps et, par deux fois, a égalisé ou réduit l’écart très vite après nos buts. Mais, cette fois, nous n’avons pas baissé les bras et sommes même parvenus à en inscrire un quatrième. Cela a été la victoire de toute l’équipe, tout le monde s’est mis au service de tout le monde. Je crois que c’est la première fois qu’on a joué à ce point collectif. Ça fait plaisir mais, comme l’a dit le coach juste après dans le vestiaire, rien n’est fait, ce n’est que le début. "

Un coach qui fait le pari de retourner en force le statut de son équipe. "Quand on joue le maintien, la première chose, c’est d’admettre la situation, explique-t-il. Tout le monde nous voit comme l’équipe la plus faible de la série ? Acceptons-le et jouons avec ça. On vient d’accrocher et de faire un 4 sur 6 contre deux équipes du top 5, ça ne peut pas être dû qu’au hasard. On n’a pas l’expérience, mais on a la qualité, j’en suis certain."

En motivateur de troupes, Jean-François Grégoire a transmis son enthousiasme aux Haversinois. "Après le match au Condrusien, on se dit qu’il y a moyen. On sait qu’on ne va pas, d’un coup, se mettre à tout gagner. Mais on a pris conscience de notre force collective, poursuit Antonio qui, en résident de Petit-Waret, se rendra rapidement chez les Oursons. J’habite à cinq minutes du terrain. Je ne dirais pas que je jouerai à domicile car je ne proviens pas d’ici, mais ce sera mon plus court déplacement. Je retrouverai aussi d’anciens coéquipiers. J’ai joué avec Florian Stavaux à Naninne et j’ai croisé Juan Dujardin en jeunes à l’UR Namur. Comme nous, Andenne sera motivé. C’est un match important pour le maintien mais il ne faut pas se mettre de pression pour autant." Calme et efficacité, c’est ce que demande le coach.