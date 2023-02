Mariembourg doit réagir face à Beez

Bien que facile vainqueur à l’aller (74-56), Fraire part méfiant à Mazy/Spy. " Vu les absences pour blessures de Detraux et de Leclere, je compte sur chacun pour élever son niveau , confie Nicolas Demande . Je compte également sur Louis Scaillet, qui peut jouer en P2 et en P1 et, enfin, sur Diego Fradera, qui monte en P1 jusqu’en fin de saison . "