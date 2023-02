Les Dinantais visent le podium

Cinquièmes (à deux points de la dernière marche du podium), les Copères du BF Dinant accueillent Wavre-Limal, troisième (N2). La venue des Brabançons succède à un succès difficile, à Verviers. " Mérité, mais compliqué, chez une équipe qui nous a bien bougés et a clairement pris la possession en seconde période , analyse le mentor mosan, Olivier Baudelet. Disons que nous avons super-bien défendu, tout en étant assez réalistes. La venue de Wavre est très intéressante pour l’intérêt du championnat. En cas de succès, nous reviendrions à deux points du leader virtuel. De plus, cela devrait amener une belle assemblée à Bellevue et permettre au club de faire une belle recette. "