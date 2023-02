Les cendres d’André Malherbe à la citadelle

André Malherbe for ever

En souvenir notamment du phénoménal Grand Prix de 1980 où "Dédé" Malherbe avait dessiné les contours de son premier titre mondial face à Brad Lackey (USA), Namur Mx Events, la dernière ASBL organisatrice du motocross, lui rendra hommage le dimanche 2 avril. Tout d’abord à l’auditoire Vauban de l’Université de Namur, et ensuite tout en haut de la citadelle où ses cendres seront dispersées à proximité de la plaque qui lui est consacrée au "Namur Citadelle Memorial" du motocross.

"Ce sera le même jour que le marathon de Namur mais le public ne sera pas le même et l’événement aura lieu en fin de journée, explique Frédéric Laloux pour l’ASBL Namur Mx Events, et directeur de Namur Europe Wallonie (NEW). On retracera tout d’abord la vie d’André Malherbe dans cet auditoire qui peut accueillir 750 personnes, devant sa famille, ses amis, les autorités de la ville de Namur et les fans de motocross. Le tout sera orchestré par Michel Lecomte". Cette avant-soirée sera intitulée "André Malherbe for ever" et c’est à peine exagéré tant le Hutois a marqué les esprits à l’époque sur le plus beau circuit du monde.

Montée en side-car

"Pour tout dire, le visuel de l’événement (affiche) a été réalisé par… un Anglais, preuve en est de la notoriété d’André encore aujourd’hui, poursuit Frédéric Laloux. Mais le moment fort de ce dimanche sera probablement la montée des cendres d’André Malherbe en side-car accompagnée de Jean-Claude Laquaye, son ami de toujours et confident, vers le site du mémorial de la citadelle où elles seront dispersées. Car il s’agissait d’une de ses dernières volontés. Il sera accompagné pour l’occasion par des dizaines de motards, comme lors de la parade organisée l’été dernier lors de l’inauguration du mémorial."

Quant au documentaire qui sera projeté dans l’auditoire de l’UNamur, il retracera la carrière sportive d’André Malherbe, mais aussi sa vie extra-sportive, tout aussi riche de moments émouvants depuis son accident au Paris-Dakar 1988 qui lui coûta sa mobilité. "Ses obsèques ont été organisées forcément un peu vite, termine Frédéric Laloux. Le moment de lui rendre un hommage un peu plus complet était venu". Il sera à la hauteur de cette légende du motocross belge.

Le site www.namurmx.be s’est enrichi de nombreuses vidéos et d’un fonds d’archives particulièrement riche depuis 2021 et le décès de Joël Robert. Dont de nombreuses vidéos de la RTBF, photos de notre journal ou de fonds privés.