Destiné, au départ, à effectuer quelques apparitions en P1, Hugo Giaux a vite explosé sur le devant de la scène, et s'est donc naturellement imposé dans le noyau de l'équipe première. "Suite à ma rapide acclimatation au niveau de la P1, j'ai été appelé en R2, pour, d'abord, suppléer un blessé, et dès ma première entrée, j'ai prouvé ce que je valais, confie le Natoyen de 17 ans. Mais cette expérience en P1 et en U17 régionaux m'a permis d'apprendre le jeu physique que je retrouve en R2. C'est une des raisons de mon adaptation. J'apporte ainsi la fougue de ma jeunesse et ma défense. En revanche, je me dois de travailler le répondant physique et mon agressivité."

De son côté, le coach natoyen est très content de son intégration. "Quand j'ai fait appel à lui, il a tout de suite répondu présent, confirme Laurent Costantiello. Je ne suis toutefois pas étonné de sa précoce intégration puisqu'il est très intelligent: il est doué au niveau de la lecture de jeu et comprend son rôle. Par ailleurs, on peut compter sur lui pour défendre et pour tirer de loin, deux atouts utiles dans le basket moderne. Il a clairement le potentiel pour jouer plus haut. Néanmoins, Hugo est amené à se montrer plus entreprenant mais ça passera par plus de prises d'initiative. Ceci dit: en multipliant les minutes en P1 et en U17, il s'affranchira."

Ce samedi, le jeune ailier compte bien s'illustrer, avec l'espoir d'un succès à la clé. "Comme les play-off demeurent un objectif, il est important de s'imposer. Mais attention à Beez qui reste sur deux bons résultats. Il n'est pas à prendre à la légère."

Natoye sera privé de Cleymans tandis que Beez ne pourra pas s'appuyer sur Gailly.

Belgrade B - Haneffe (d. 11 h 45)

Malgré sa bonne saison, Belgrade, bloqué à cinq succès, se rapproche tout de même de la zone dangereuse. Une victoire contre Haneffe serait la bienvenue pour s'en éloigner. "Même s'il est dans un bon cycle, avec un nouveau coach, Haneffe est une équipe à prendre, précise le coach, Didier Thémans. Avec le soutien de Davreux et de Hucorne, on va essayer de gagner. Tout dépend si on se montre agressif collectivement en défense et si on fait assez vivre le ballon en zone offensive."