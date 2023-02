La famille : « On attend ça avec impatience ! »

Ils ont longtemps espéré une sélection d’Antoine Jamin pour le Championnat du Monde. Au fil des semaines, avec les résultats et les prestations internationales du coureur de Walcourt, les proches du Wallon de l’équipe nationale belge y croyaient de plus en plus. Leur joie a été grande, au moment de l’annonce officielle de l’obtention du précieux billet pour le Mondial du prometteur junior namurois. Sa famille et ses supporters ne rateront certainement pas ce rendez-vous si particulier.