R2 : Déplacement délicat pour Profondeville

Si le classement donne largement les faveurs des pronostics aux Profondevillois, ces derniers se méfient beaucoup de ce déplacement à Ensival. "Chez nous, nous avions gagné difficilement (80-73), se souvient le coach namurois, Thomas Dustin. Je suis étonné du classement de cette équipe qui, à mon avis, n’est vraiment pas à sa place. Qui plus est, la défaite à Gembloux nous a fait vraiment mal. Nous ne devons plus parler du top quatre, mais bien nous concentrer sur chaque rencontre pour retrouver notre basket, notre identité, qui nous a trop souvent fait défaut cette saison. Depuis 15 jours, les joueurs s’entraînent plus dur, justement pour pouvoir retrouver une stabilité. Retrouvons du plaisir et la victoire suivra."