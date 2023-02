Badminton : Baptiste Rolin parmi l’élite belge à Gembloux

À bientôt 18 ans, le talentueux badiste namurois affiche déjà un riche palmarès, faisant de lui le N4 mondial et le N3 européen en simple U19. "En novembre dernier, j’ai remporté les titres nationaux U19 des catégories simples messieurs et double mixtes, avec Karla, et été finaliste des championnats francophones élites, y étant battu par Elias Bracke. J’ai aussi participé à deux championnats d’Europe et vécu mon premier championnat du monde, en 2022. L’année précédente, j’avais conquis les titres de champions de Belgique U17, en simple et double messieurs", énumère le pensionnaire, sous statut d’Espoirs Sportifs, du Centre de Formation francophone, établi à Liège. "C’est ma quatrième année dans cette structure, qui accueille aussi des sections de handball, rugby et natation. On est huit internes et un externe pour le badminton. Ma journée type, c’est entraînement de 7 h 45 à 9 h 45, puis école jusqu’à 16 h, et seconde séance sportive de 17 à 19 h."

La passion du volant lui est venue dès l’âge de 3 ans, en suivant ses parents, adeptes de la discipline. "Je les suivais partout et ai vite pris une raquette en mains. Puis, à 7 ans, j’ai rejoint le club de Ciney. Plus pour m’amuser à l’époque, évidemment. Je ne pensais jamais aller aussi loin. Mais au fur et à mesure, j’ai été pris par l’envie de me dépasser dans ce sport", conclut celui dont le smash et l’explosivité dans les jambes sont les points forts. Des atouts qu’il ne manquera pas d’exploiter sur les terrains gembloutois.

Programme: samedi 4, de 9 à 21h éliminatoires et quarts de finales ; dimanche 5, de 10 à 12 h 15 demi-finales, de 13 à 15 h 30 finales. L’entrée est payante.