Antoine Jamin: « J’espère être fier de moi »

Le Namurois a, en fin de journée, dû se présenter à la conférence de presse de l’équipe nationale. D’abord les juniors à 17 h 30, avant les espoirs et les dames, chaque fois une demi-heure plus tard. Puis les pros, sans les stars, au soir. Les Eli Iserbyt, Michaël Vanthourenhout, Laurens Sweeck et bien évidemment Wout van Aert recevront quant à eux les médias ce vendredi en fin de journée.

"Cette fois, on y est", commente Antoine Jamin, qui est allé reconnaître le parcours dans la journée. Qu’espère-t-il de ce Championnat du Monde ? "J’espère simplement être fier de moi à la fin de la journée, raconte le cinquième du Championnat d’Europe. Je donnerai tout. Je ne sais pas vraiment à quelle ligne je vais démarrer au départ. Mais j’espère vite remonter et partir avec le groupe de tête. Et essayer de me battre contre les meilleurs. On verra comment répondront les jambes."

Il espère qu’elles seront en feu, comme quand il avait enflammé ses supporters et une grande partie du public sur l’épreuve de Namur. "Je m’attends à une grosse ambiance. J’attends ça avec impatience !"

Qu’a-t-il pensé du parcours lors de sa reconnaissance ? "Je l’ai trouvé assez roulant. Il m’a fait penser à celui de Besançon." Soit le parcours qui a accueilli, dimanche dernier, une manche de la Coupe du Monde, sur laquelle le Namurois s’était classé huitième. De quoi espérer un Top 10, voire mieux, ce dimanche. "J’avais bien roulé à Besançon, j’avais su monter directement dans le groupe de tête. On verra ce que cela donne ici. Je sais que je vais tout donner. J’espère juste que je ne subirai pas d’ennuis mécaniques."

Antoine Jamin se livrera déjà à fond ce vendredi, sur l’épreuve du relais mixte. Une compétition créée l’an passé, qui consiste à aligner, par pays, un junior, un espoir et un pro, soit trois hommes et trois dames. "Cela va se résumer à effectuer un tour du parcours à fond, ce qui peut me convenir", raconte celui qui sera aligné avec Xaydée Van Sinaey, Julie Brouwers et Marion Norbert Riberolle du côté des dames et, du côté des hommes, avec l’ancien champion du monde des espoirs 2022, Joran Wyseure, et le pro Laurens Sweeck. "Ce sera une bonne expérience."