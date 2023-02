Pour la cinquième fois, le trail de la Chandeleur est organisé vendredi soir sur les dessus de Malonne par l’Institut Saint-Berthuin. Trois distances sont au programme, attention aux heures de départ. Le 23 kilomètres lance les festivités à 19h. Quinze minutes plus tard, place au 9 kilomètres. Enfin, le dernier départ est prévu à 19h35 pour le 15 kilomètres.

www.ultratiming.be

Le Jambon by Night à Membre-sur-Semois

La manche nocturne du challenge de la forêt de la Semois et de la Houille, le Jambon by Night, c’est ce samedi soir. Réputé comme l’épreuve la plus pentue du calendrier belge, elle risque d’attirer les foules. Rendez-vous à Membre dès 19h pour le 24 kilomètres et 19h45 pour le 15 kilomètres.

Festirun à Flawinne

Dimanche matin, l’école de Sainte-Marie de Flawinne organise un "Festirun", une course à pied qui allie sport et fête. Après une course destinée aux enfants, place, à 11h, à la course des adultes avec un 5 et un 10 kilomètres.

Championnat provincial de cross-country à Malonne

Alors que le challenge provincial touche à sa fin, tous les clubs ayant organisé leur propre manche, il y a un dernier rendez-vous important dans la province: le championnat provincial. Au départ organisé à Beauraing, c’est finalement ce dimanche à Malonne que se fixent rendez-vous les clubs de l’ACCo, de l’ARCH, de l’OCAN, du ROCA et du SMAC.