Trail de Petigny-Frasnes: Des températures glaciales mais des parcours appréciés

+ Le classement des 10km

La moyenne distance de 15 kilomètres est remportée par Jérôme Ransquin. Il franchit la ligne avec une belle avance sur Erwan Lasselin et Tom Lefèbvre. Habituée aux plus petites distances, Kristel Dambroise décide de faire son retour sur un 15 bornes. A sa grande surprise, elle se montre la plus rapide. "Ce trail vaut vraiment la peine de se lever à 6h30 un dimanche matin alors qu’il fait -6°C, commence la gagnante. Le parcours est superbe, tout comme la région. Je n’ai rien à redire sur le balisage et sur la bonne ambiance avec les traileurs du coin. Les sensations sont bonnes et je fais une course 100% plaisir".

+ Le classement des 15km

Une trentaine de secondes sépare les deux premiers messieurs de la plus longue distance, Thomas Perin et Vincent Tassiaux. En week-end du côté de Viroinval avec son compagnon, Louise Wenkin décide de joindre le plaisir à la course en s’alignant sur l’épreuve à la découverte de la région. "Les kilomètres défilent à vive allure sur ce très chouette parcours. C’est ça qui est beau avec le trail, cela nous emmène sur de beaux sentiers à travers la Belgique", commente la fleuriste de Bastogne, qui s’impose devant Lucie Arno et Sarah Chauvin.

+ Le classement des 24km