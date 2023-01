R2B : Natoye signe Robin Roland

Essoufflé par les longs déplacements et désireux de diminuer son temps consacré au basket, le Rochefortois Robin Roland, très sollicité, a apprécié le discours natoyen. "Notre côté familial et le soutien de nombreux supporters - des éléments dont il tient compte - ont penché en notre faveur, se réjouit le futur coach Bastien Gilain. En dehors du fait qu’il soit un joueur complet, Robin est le genre de personne que j’affectionne humainement: il est posé, ne se prend pas la tête et pense d’abord au collectif. Sur le terrain, il offrira sa créativité et son apport au scoring. C’est aussi une machine en défense et il servira de guide pour les jeunes à l’entraînement. Ce transfert prouve nos ambitions pour la saison prochaine. Si ce n’est pas cette année, nous visons la montée et nous pouvons y parvenir avec son aide. La dynamique actuelle est très positive et sa venue peut influencer dans le bon sens la décision des joueurs actuels. Et on compte rester actif sur le marché des transferts!"