Namur retrouve la victoire, mais « perd » son coach

Pas l’équipe habituelle

Le groupe avait à nouveau bien changé ce samedi, pour la venue d’une équipe anhétoise qui ne s’y attendait pas forcément. "Myrèse Gobert, qui s’était blessée au genou lors du match précédent, avait déjà dû délaisser le centre pour retourner au libero. Mais nous déplorions aussi plusieurs absences. Heureusement, on a pu bénéficier de l’aide de joueuses comme Magali Tournay et Marie Didriche (NDLR: l’ex-Profondevilloise Justine Dormal est aussi arrivée, en ce début d’année). Nos adversaires, qui étaient privées de leur coach, ont lâché prises dans le quatrième set, mais elles étaient au-dessus dans le deuxième, en passant bien par le centre et Justine Rousseaux, notamment. Après un mois, on ne peut donc pas dire que nos résultats ont été géniaux, mais on ne peut pas être déçus non plus, car les oppositions étaient de taille. Je me plais beaucoup. J’ai toujours eu une dizaine de joueuses à l’entraînement, elles adhèrent bien à mon discours et je discute aussi beaucoup avec les anciennes. Le plus important est qu’elles s’amusent et proposent du beau volley. Le premier objectif était d’assurer le maintien et cela ne devrait pas poser de problèmes. L’autre, c’est la coupe, une épreuve très prisée par le club. En demi-finale, on recevra Doische, chez qui on se rend en championnat ce week-end. Je ne pourrai malheureusement aller les visionner…"