Maucq: « Un peu trop rebelle pour Ciney »

"Sur le coup, j’ai été surpris. Nous sortions d’une victoire et je ne m’y attendais pas." C’est par ces mots que David Maucq revient sur sa mise à l’écart, décidée lundi en soirée par les dirigeants cinaciens. "On m’a dit que c’était la décision du comité mais selon moi, c’est surtout celle de deux hommes," Dédé "Daoust et Jean-François Legrand. D’après ce qu’ils m’ont dit, ceci est la conséquence d’une mauvaise ambiance dans le groupe, de résultats mitigés et du fait que j’aurais coaché en étant ivre samedi soir. " Ce que dément formellement l’intéressé. "C’est faux. Comme souvent les samedis, j’étais au club depuis 8h pour préparer les terrains et les matchs de mes deux équipes de jeunes (U11 et U16 IP) et, si nous avions fêté l’accession aux PO1 avec les U16 l’après-midi, je l’ai fait sans excès. Je ne me serais jamais permis d’agir de la sorte." David Maucq fustige aussi le manque de transparence de ses désormais ex-dirigeants. "Je sais de source sûre que Manu Rousselle avait déjà été contacté et qu’on souhaitait déjà qu’il prenne ma place il y a quelques semaines. Dimanche, lorsque j’ai vu le président au match de la P3, il ne m’a rien dit et a agi tout à fait normalement. C’est triste comme mentalité."