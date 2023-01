Les Beaurinoises se sentent bien à leur place

Bien installées derrière le trio de tête, les filles d’Alexandra Fuchs ont le sentiment d’être à leur place, dans cette série B. "Il nous semble que cette quatrième place doit être la nôtre, confirme l’ailière. Quand on est toutes là et qu’on joue à notre niveau, on peut faire de très bons résultats. La plupart d’entre nous avons tout de même une certaine expérience, forgée parfois jusqu’en nationale. Mais il ne s’agit pas de sous-estimer un seul adversaire. Et nous n’ambitionnons certainement pas la montée. Avec une moyenne d’âge supérieure à 35 ans et un seul entraînement par semaine, on est très bien en Promotion. Oui, on peut dire que notre parcours actuel est positif, même si on a été moins bien à l’une ou l’autre occasion. Notre noyau a été élargi pour comporter une quinzaine de filles. Il a donc fallu le temps de se trouver, avec les nouvelles venues. Et la régularité en termes de présence n’y est pas, car il y a beaucoup de mamans, retenues par leurs occupations familiales ou autres activités. Cela joue aussi, évidemment."

Adeline et ses équipières n’en ont pas moins signé de jolis coups d’éclat, puisqu’elles s’étaient déjà offert le scalp d’Ixelles à domicile (3-1), en décembre. Et ce samedi, c’est le troisième cador, Namur C, qui se présentera au complexe communal de Beauraing. "Nous, on n’aura rien à perdre. On est déjà très contentes d’être dans le Top 4. On n’a aucune prétention, si ce n’est celle de s’amuser ensemble."

Ce qui n’est pas incompatible avec l’obtention de victoires "marquantes".