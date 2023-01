Night Trail du Samson : Laforge, Lefèvre et Jérôme vainqueurs à Gesves

La petite distance permet à Brice Laforge, "néo-vétéran", de terminer devant des petits jeunes, comme il se plaît à le dire. "J’ai encore de bons restes face à des petits jeunes comme Audric Delhauteur et le cycliste Julien Kaise, qui complètent le podium. Le parcours est vraiment intéressant, avec du dénivelé positif, de longues montées, des descentes techniques et des singles tracks. Je m’isole dès le premier kilomètre et je ne vois plus jamais personne jusqu’à la ligne d’arrivée", commente le vainqueur. Chez les filles, la course est la même, à peu de chose, et une victoire d’Hélène Dassy devant Anaïs Gaudin et Sandra Bourgeois. "Je me place en tête dès le début et je parviens à conserver ma place. Je ne vois pas mes concurrentes, mais je me doute qu’elles ne sont pas si loin, ce qui me motive à maintenir l’allur", précise Hélène.

Impressionnant, Aurélien Lefèvre ne laisse aucune chance à ses adversaires sur le 15 kilomètres. Partis à quatre, Aurélien, Renan Gossiaux, Nathan Lindekens et Léopold Lefèbvre creusent l’écart sur le reste du peloton. Plus efficace dans les portions roulantes, Aurélien creuse l’écart avec, en chasse patate, les deux amis et collègues, Renan et Nathan, qui se disputent la seconde et la troisième place. "Jusqu’à la dernière montée, nous restons ensemble. Au final, je termine second avec une poignée de secondes d’avance sur lui", commente Renan, fier des podiums de ses poulains, puisqu’il entraîne les athlètes Biotrail depuis quelques mois. Dorota Kosinska, la basketteuse Stéphanie Ernoux et Margaux Pepinster forment le podium féminin.

Il faut à peine plus de deux heures aux plus rapides pour rallier l’arrivée sur le 25 kilomètres. Gilles Jérôme et Hugues Celentin sont côte à côte et s’imposent devant Alex Servais. Une trentaine de minutes plus tard, Marie-Pierre Haeghens est la première dame à boucler la distance. "C’est une reprise cette année pour moi, sans trop de pression. Je me sens en forme et je parviens à garder le rythme malgré le froid qui rend les derniers kilomètres un peu plus compliqués", raconte celle qui s’impose devant Christine Van Butsele et Perrine Patris.

