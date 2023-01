Classement des buteurs de P2: Premier doublé de Tom Guenegand, le troisième de Cédric Magis

En série A, alors que Nicolas Herbiniat (FCO Namur) avait rejoint Bastien Gilsoul (Rhisnes) en haut du classement au soir du premier week-end de janvier, les deux hommes n’ont pas marqué ce dimanche, le premier est muet quand le second n’a pas été aligné. Tout profit pour le "Wawa" Bryan De Groote qui, grâce à son 17e but de la saison avec Sauvenière, recolle à la tête du tableau où le regroupement se fait désormais à trois devant un autre regroupement, à quatre celui-là, à la deuxième place. Pierre Gillard (Aische B), Louis Laurent (Bossière-Gembloux), Basile Adam (Ligny) et Amory Reins (Rhisnes) occupent en effet tous les quatre la deuxième position du haut de leurs 11 réalisations en championnat. Le podium est complété par un duo à 10 buts, formé d’ Antoine Leruth (Ligny) et Jean-Baptiste Marion (Wépion).

Un peu plus de goals en P2B ce week-end (29), et un peu plus de doublés également (4). On retient ainsi ceux de Tom Gourmet avec Aische B, d’ Aboubacar Camara avec Jambes, de Colin Genard avec Grand-Leez B et de Tom Guenegand avec Wépion. Si les trois premiers cités n’en sont pas à leur coup d’essai pour planter un doublé, c’est en revanche la première fois que le "Fraisier" y parvient cette saison.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 18e journée de championnat:

P2A

17 buts

Herbiniat (FCO Namur), Gilsoul (Rhisnes), De Groote (Sauvenière)

11 buts

Gillard (Aische B), Laurent (Bossière-Gembloux), B. Adam (Ligny), A. Reins (Rhisnes)

10 buts

Leruth (Ligny), Marion (Wépion)

9 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Poskin (Éghezée)

8 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Hannecart (Naninne)

7 buts

Deheneffe (Malonne), Doupagne et Duchêne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

6 buts

Camara et Lajili (Jambes), Paris (Ligny), Baugniet (Naninne), Dehaye (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Tallier (Bossière-Gembloux), Rossini (FCO Namur), Genard (Grand-Leez B), Leocata et Notte (Lustin), Joine et T. Rihoux (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Bernard (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Fall et Salihu (Jambes), Preumont (JS Tamines B), Charpentier, Hennau et Mascaux (Ligny), Craps et Gondry (Malonne), Guillaume (Sauvenière)

3 buts

Ferrante (Aische B), Sabbe (Bossière-Gembloux), Moureaux et Van Achter (Éghezée), J. Corvo (FCO Namur), Beguin, Depireux et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Bottaro (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Delitte (Petit-Waret), Herbay (Profondeville), Bower (Sauvenière), Henrion (Sauvenière), T. Guenegand et Miler (Wépion)

2 buts

Laidi et Quandt (Bossière-Gembloux), Gys, Kessler, Perez Avial, Thierens et Willaert (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Delooz (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. & R. Blavier et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Demeuse, Folens, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion, Munaut et Tallier (Rhisnes), François et Misson (Sauvenière)

P2B

31 buts

Magis (Pondrôme)

21 buts

Wauthy (Rochefort B)

17 buts

Collin (Rochefort B)

16 buts

Baudaux (Pesche)

15 buts

Patrick Nama (Anhée)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Quevrin (Gesves), Koné (Havelange)

10 buts

Bridoux (Schaltin)

9 buts

Huet (Assesse), Hassani (Gedinne), Fadeux (Pondrôme)

8 buts

V. Dubois (Anhée), A. Delcourt et Descarpentries (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio et Zamperetti (Petigny-Frasnes), Servais (Surice)

7 buts

Martin (Anhée), Labar (Assesse), Helson (Bioul), Marchal (Pondrôme), Collinet (Surice), Deghorain et Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Poupaert (Petigny-Frasnes), Duriau et Hassani (Pondrôme)

5 buts

A. Dubucq (Anhée), A. Sohy (Gedinne), Steeno (Onhaye B), Maistriaux (Petigny-Frasnes), F. Baudoin et Rochette (Pondrôme), Piérard (Rochefort B)

4 buts

Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul (Gedinne), Demarcin (Gesves), Gigot (Pesche), Gjorgjijevski et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Mullens (Schaltin), Dumont et Sacré (Surice), Alessandro (Tarcienne)

3 buts

Beguin et De Maglie (Anhée), Hermant (Assesse), Dunesme, Jadoul et Lincé (Bioul), Gilsoul, G. Hardy, Latini, Leroy et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard, M. Sohy et Waldrant (Gedinne), Nguea Edimo (Gesves), Coene et Van Crombruggen (Havelange), Betsem (Onhaye B), Durieux (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Bernier et Matagne (Pondrôme), Berny et Guilleaume (Schaltin)

2 buts

Y. Dubucq, Frérotte, Hosselet et Joaris (Anhée), Blasutto, Motte, Servais et Tripnaux (Assesse), Antonio Cristovao, Catteeuw, S. Hardy et Mouton (Flavion-Morialmé B), Robinet (Gedinne), Bastin, Julien, Nicolas et Suray (Gesves), Lizin et Tonglet (Havelange), Nzadi et Tamakloe (Molignée), Au. Bodart, Bouterbiat, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Genicot et Léonard (Pesche), M. Brilot, Kamba et Servais (Rochefort B), Colard, Otte et Simon (Schaltin), Hainaut, Lecoyer et Magotteaux (Surice), Kisita (Tarcienne)