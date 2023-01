Célestin Evrats, le duathlon dans la peau

"Après avoir commencé la course à pied vers l’âge de 11 ans, surtout poussé par mon frère, Matthias Evrats, dans une section du CABW, à Philippeville, et suivi les entraînements de Johnny Dewever, je rejoins le club de VTT des Superbikers. Je commence à apprécier le fait de combiner les deux disciplines et je me mets au duathlon et au cross-duathlon", commence Célestin.

Il devient d’ailleurs Champion de Belgique en catégorie Jeunes B. Et s’il se met un peu au triathlon, le duathlon reste son premier amour.

"Je me sens plus duathlète que triathlète. La natation est vraiment mon point faible, même si j’essaie d’y travailler", sourit-il.

Entre les entraînements sur piste les mardis et les jeudis, les sorties vélos du mercredi et du week-end et le home trainer, pas beaucoup de place pour faire quelques longueurs, mais il compte s’y remettre bientôt, avec l’Openlakes sur le DO en point de mire.

"En termes d’objectifs, j’ai d’abord le duathlon longue distance de l’Xterra Belgique en juin, et l’Xterra France en juillet. Je me préparerai ensuite pour l’Openlakes", termine l’étudiant en architecture de 19 ans.

Entre son coach d’athlétisme, Assan Ait Habbou et son grand frère, de six ans son aîné, Célestin Evrats est bien encadré pour poursuivre sa progression.