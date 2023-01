Aron Katuma: « En manque de rythme »

Onhaye s’est montré sérieux et appliqué aux Alloux. Lionel Brouwaeys avait un plan bien défini. "On a analysé l’adversaire et on a joué aussi en fonction d’eux. C’est important, d’être capable de s’adapter, affirme le mentor onhaytois. On savait qu’ils dédoublaient beaucoup sur les ailes, ce qui laisse des espaces derrière et nous avons réalisé nos transitions comme on le souhaitait." Onhaye réalise donc une belle opération et prend même la tête du championnat. Mais les yeux sont actuellement rivés sur la deuxième tranche. "On est premier ex-aequo dans celle-ci. Cela se décidera donc le week-end prochain. Mais on veut prendre match par match. L’objectif du club est d’avoir une équipe jeune et compétitive chaque année pour jouer le top 5. Après, si on peut jouer la montée, on le fait. Cela nous est déjà arrivé, mais ce n’est pas une obligation", conclut le T1 walhérois.