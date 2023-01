Les Namuroises ont poursuivi leur belle moisson de points contre les adversaires néerlandophones, ce samedi soir. "On est dans une période faite de matchs faciles, mais on les gère avec beaucoup de sérieux et de concentration, signale Dominique Colin. Stevoort s’est bien battu, il n’y a rien eu de ridicule, malgré les chiffres. Mais elles se sont présentées sans leurs centrales, blessées ou restées chez elles pour étudier. Deux de leurs joueuses recevaient donc tous les ballons et on les a bien maîtrisées. Chez nous, tout le monde a pu jouer. Anaëlle Raucci a pu faire un set complet et Laure Wayemberg s’est montrée à son avantage au centre. Mention spéciale aussi à Pauline Rondiat."

Gembloux 3 – Riemst 0

(25-13, 25-12, 25-15)

Trois sur trois aussi pour les Gemboutoises, en ce début d’année. "Mais il faut bien reconnaître que l’adversaire est très faible. J’ai fait tourner, mais on aurait pu l’emporter plus facilement encore", relève Audry Frankart, qui était donc privé d’Alice Romainville (enceinte), mais aussi de Laure Gilson (ski) et de la jeune Ukrainienne Uliana Yastrub. "Elle est partie du jour au lendemain, sans doute pour rejoindre son équipe nationale d’âge, en Allemagne. Une autre Ukrainienne de 14 ans, une centrale de grande taille issue de l’équipe B, est montée. Et Mélanie Van Schoor, une ex-joueuse de Tchalou qui reprend après deux ans, nous accompagnera lors de certains matchs."