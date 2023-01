Une première réussie pour Nestor Herbiet

Et, pour une "première", le jeune médian s’est bien acquitté de sa tâche. "Il est clair que cette première titularisation me fait plaisir. Je suis satisfait de ma prestation, même si on peut toujours faire mieux", indiquait le fils de Cédric (qui fit les beaux jours d’Aische et de Bioul, notamment), à l’issue d’un match que son Ciney a eu du mal à gagner (3-2). "Nous n’avons pas eu facile au début et, lorsque notre adversaire a égalisé en première période, la tâche s’est encore compliquée. Nous sommes bien revenus en seconde période, avec une autre mentalité. Et c’est cet état d’esprit qui a fait la différence."