Un effectif record pour Marchovelette

Preuve que le cyclisme a toujours le vent en poupe et particulièrement en Belgique, avec l’élan provoqué par des champions comme Remco Evenepoel ou Wout van Aert. Même si ce sport continue de souffrir au niveau amateur. "Nous ne sommes pas beaucoup soutenus", souligne Jean-Marie Maeck. Parmi les nouveautés, il y a la collaboration avec l’équipe professionnelle Bingoal-Wallonie Bruxelles. "Le directeur sportif Christophe Detilloux est déjà venu voir nos entraînements collectifs, pour repérer des cadets ou des juniors, voir les forces en présence. En fonction de leurs possibilités, certains pourraient participer aux entraînements de l’équipe de développement." Dans laquelle évolue actuellement Lucas Jacques, un ancien de Marchovelette.

"Une dizaine de coureurs sont partis, car ils montaient dans la catégorie des espoirs, que nous n’avons pas. Nous les avons aiguillés vers le club du Ser Vélo, à Mettet, poursuit Jean-Marie Maeck. Nous avons aussi six coureurs qui ont décidé d’arrêter. Mais nous avons 35 nouveaux ! Et j’ai encore des demandes. Je pense qu’avec 66 coureurs, nous sommes une des plus grosses structures au niveau de la Wallonie. C’est pas mal, pour un petit village de 700 habitants !"

La formation namuroise s’alignera à nouveau sur la Coupe de Belgique et a reçu des invitations pour le Tour de l’Ain des cadets, pour une course en Suisse, une en France pour les juniors, sans oublier celle d’Attichy, pour les plus jeunes. "Je pense que nous pourrons avoir de belles satisfactions à nouveau. Chez les cadets, le fils de Ief Verbrugghe (le frère de Rik, qui a été pro) nous rejoint. Nous avons aussi salué l’arrivée de Matthis De Wachter, un Flamand qui a gagné deux courses lors de sa première année chez les cadets. Il y a toujours Felix Faems et Lucien Dandoit, qui a montré de belles facultés. Sans oublier les autres qui progressent et des nouveaux qui arrivent et ont donné une bonne impression depuis novembre."

Parmi ceux qui montent des aspirants, il y a Augustin Maeck. Si une rumeur a circulé, mentionnant son arrêt de la compétition, il n’en est rien, pour celui qui faisait partie des meilleurs du pays chez les 14 ans, l’an passé. Chez les juniors, Luca Wachaudez et Enzo Milone tâcheront de poursuivre sur leur bonne lancée et les autres espèrent se révéler et progresser.