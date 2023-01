Un but inédit signé Clément Moors

Non repris par Laurent Gomez pour le déplacement de la D2 à Ganshoren, Clément Moors a été convoqué par Claudio Batatinha. À Andenne, l’attaquant a joué 90 minutes avec l’équipe B de Meux. "Nous sommes trois attaquants dans le noyau A mais Laurent ne joue qu’avec un seul sur le terrain. Dimanche, la place était pour Gilles (Kinif) et Coco (Marion) , qui l’a remplacé. Je respecte les choix du coach, mais j’espère quand même qu’il aura eu vent de ma prestation avec la P1", sourit le charismatique n°77 reconverti pour l’occasion en n°18, mais toujours aligné en pointe avec la "B". Sa prestation aura pour le moins été aboutie puisque Clément Moors l’a agrémentée d’un goal ; le troisième de Meux chez les Andennais, le premier de Clément dans notre P1 namuroise. "Ce n’était que la deuxième fois que je jouais en P1 avec Meux (NDLR: il y était déjà venu en renfort la saison dernière après sa blessure aux cervicales) mais je n’y avais encore jamais marqué." S’il n’a inscrit "qu’un" but sur ses deux matches, ses apparitions en P1 restent à 100% gagnantes, avec deux victoires à la clé. "Celle de dimanche était importante, il fallait absolument gagner pour faire le trou sur Andenne. L’objectif du club est de sauver au plus vite sa P1, rappelle le buteur chevronné, entouré de petits jeunes ce week-end. J’ai pris un coup de vieux: l’arrière-droit est né en 2005, moi en 1989 ! N’empêche, cela reste chouette d’apporter mon expérience et ma mentalité à ces jeunes qui sont vraiment bons et solides."