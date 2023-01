Rentmeister: « Le bilan est très positif »

Rochefort a ajouté une victoire à son compteur samedi soir, sur le terrain de La Calamine (1-3). Jeffrey Rentmeister tire le bilan, on ne peut plus positif, de l’équipe depuis qu’il l’a reprise en mains. "On était la douzième défense du championnat et on en est actuellement la meilleure arrière-garde. Même chose pour l’attaque. Au classement, on était cinquième et on est désormais leader".