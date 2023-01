R1: Jacques Stas nommé coach de la R1 d’Andenne, où Baeken a été remercié

L’annonce a été faite ce lundi après-midi par le comité des "Oursons": Andenne a décidé de se séparer du coach de sa R1 masculine, Pierre-Philippe Baeken. "Suite à plusieurs réunions cette semaine avec le CA du club et suite à la situation sportive actuelle de la R1, nous avons pris la très difficile et pénible décision de stopper la collaboration avec notre coach de R1 Pierre-Philippe Baeken. Cette décision paraissait inévitable au vu des résultats sportifs de notre R1 et de sa situation au classement. Nous remercions Pierre-Philippe pour son investissement et son engagement sportif et pour sa motivation ainsi que ses qualités humaines", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux du club.