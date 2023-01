P1: La jeunesse gembloutoise a de l’avenir

"On est venu avec cinq P1 et trois jeunes pour qui c’était le premier match avec nous et qui ne connaissaient donc pas nos systèmes. Merci à eux, confie le coach des Couteliers. J’estime que nous méritons amplement la victoire car nous avons mené la quasi-totalité du match. Si ce ne fut pas le plus beau match, par contre la volonté de bien faire était présente. Je dirais une victoire acquise au moral, au caractère et due à un bon collectif. La jeunesse a pris le dessus".